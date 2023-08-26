Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" успешно отбили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Также в результате боёв российские солдаты установили контроль над тремя опорными пунктами противника, сообщил офицер пресс-центра группы войск Ярослав Якимкин.

За минувшие сутки украинские боевики потеряли три американские гаубицы М777, два миномётных расчёта и пикап. Они были уничтожены силами артиллеристов ВС РФ. Поддержку оказала штурмовая авиация, которая нанесла 14 ударов по местам скопления врага.

"На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники", — добавил Якимкин в беседе с ТАСС.