В США предрекли Украине скорую потерю двух крупных городов
Экс-разведчик США Риттер допустил, что Украина потеряет Купянск и Харьков
Неспособность Вооружённых сил Украины удерживать оборону на Купянском направлении может обернуться для Киева потерей Харькова. Так о возможных результатах наступления ВС РФ высказался бывший разведчик КМП США Скотт Риттер.
По словам отставного военного, поражение украинских военных на этом участке фронта неизбежно. Даже западная техника и подготовка натовских инструкторов не помогут ВСУ справиться с натиском российских войск, рассказал он в эфире ютуб-канала Dialogue works.
"Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", — уверен Риттер.
Ранее командование украинской армии признало, что ситуация на Купянском направлении складывается не в пользу Киева. Отчаянные попытки замедлить продвижение ВС РФ оборачиваются для ВСУ катастрофическими потерями, которые множатся с каждым днём в результате безуспешных атак.
VK / Минобороны РФ