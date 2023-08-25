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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 20:37
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В США предрекли Украине скорую потерю двух крупных городов

Экс-разведчик США Риттер допустил, что Украина потеряет Купянск и Харьков

Неспособность Вооружённых сил Украины удерживать оборону на Купянском направлении может обернуться для Киева потерей Харькова. Так о возможных результатах наступления ВС РФ высказался бывший разведчик КМП США Скотт Риттер.

По словам отставного военного, поражение украинских военных на этом участке фронта неизбежно. Даже западная техника и подготовка натовских инструкторов не помогут ВСУ справиться с натиском российских войск, рассказал он в эфире ютуб-канала Dialogue works.

"Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", — уверен Риттер.

Зеленскому одной фотографией из прошлого показали его будущее
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Ранее командование украинской армии признало, что ситуация на Купянском направлении складывается не в пользу Киева. Отчаянные попытки замедлить продвижение ВС РФ оборачиваются для ВСУ катастрофическими потерями, которые множатся с каждым днём в результате безуспешных атак.

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VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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