В США предрекли Украине скорую потерю двух крупных городов

Неспособность Вооружённых сил Украины удерживать оборону на Купянском направлении может обернуться для Киева потерей Харькова. Так о возможных результатах наступления ВС РФ высказался бывший разведчик КМП США Скотт Риттер.

По словам отставного военного, поражение украинских военных на этом участке фронта неизбежно. Даже западная техника и подготовка натовских инструкторов не помогут ВСУ справиться с натиском российских войск, рассказал он в эфире ютуб-канала Dialogue works.

"Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", — уверен Риттер.