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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 10:42
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Очередные попытки атаковать на Купянском направлении обернулись для ВСУ большими потерями

ВС РФ за сутки уничтожили до 125 украинских военных на Купянском направлении

До 125 украинских военных уничтожили российские войска за сутки на Купянском направлении, улучшив таким образом положение ВС РФ на линии фронта. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих", — сообщил представитель ведомства.

Также, по его словам, российские войска уничтожили две бронемашины, два пикапа, миномёт "Тюльпан", артиллерийскую систему М777 и одну американскую "самоходку" М109 Paladin. Конашенков пояснил, что всего было отражено шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои проходили возле населённых пунктов Ольшана, Синьковка в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР.

Конашенков: ВСУ лишились 70 бойцов на Краснолиманском и Херсонском направлениях
Конашенков: ВСУ лишились 70 бойцов на Краснолиманском и Херсонском направлениях

Несколько дней назад Лайф сообщал, что ВСУ в очередной раз понесли тяжёлые потери в безрассудных попытках наступать под Купянском.

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Getty Images / Paula Bronstein

Максим Плетнёв
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