ВСУ снова несут тяжёлые потери в безрассудных попытках наступать под Купянском

ВС РФ отразили шесть наступлений ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки. Потери противника составляют до 65 человек личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений Западной группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника", — заявил представитель военного ведомства.

Конашенков уточнил потери противника на Купянском направлении: до 65 военнослужащих, три бронеавтомобиля военного назначения, два пикапа. Кроме того, была ликвидирована САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две произведённые в Польше самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.