Власти Украины в конечном счёте будут вынуждены подписать капитуляцию, подобную той, что приняла Япония по итогам Второй мировой войны. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Глава Украины ранее сообщил, что Киев "не будет торговать территориями и людьми". В свою очередь, Риттер подчеркнул, что подобную сделку предложило именно НАТО, в то время как Россия ничем не торгует. По его словам, Москва имеет дело с реальностью, в которой Украина капитулирует.

"Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твоё будущее. Наслаждайтесь", — написал в соцсетях экс-разведчик ВС США, прикрепив соответствующий снимок.

Принятие Японией капитуляции по итогам Второй мировой войны. Фото © Twitter / RealScottRitter