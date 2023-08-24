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Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 05:48
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Зеленскому одной фотографией из прошлого показали его будущее

Бывший разведчик США Риттер: Украину ждёт участь Японии

Власти Украины в конечном счёте будут вынуждены подписать капитуляцию, подобную той, что приняла Япония по итогам Второй мировой войны. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Глава Украины ранее сообщил, что Киев "не будет торговать территориями и людьми". В свою очередь, Риттер подчеркнул, что подобную сделку предложило именно НАТО, в то время как Россия ничем не торгует. По его словам, Москва имеет дело с реальностью, в которой Украина капитулирует.

"Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твоё будущее. Наслаждайтесь", — написал в соцсетях экс-разведчик ВС США, прикрепив соответствующий снимок.

Принятие Японией капитуляции по итогам Второй мировой войны. Фото © Twitter / RealScottRitter

Принятие Японией капитуляции по итогам Второй мировой войны. Фото © Twitter / RealScottRitter

Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ
Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ

А ранее Владимир Зеленский признался, что за последние полтора года он допустил достаточно ошибок, но каких именно, уточнять не стал. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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