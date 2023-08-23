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23 августа, 18:43

Зеленский заявил, что за время конфликта на Украине совершил "достаточно ошибок"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве признался, что за последние полтора года он допустил достаточно ошибок, но каких именно, уточнять не стал.

"Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно", — ответил Зеленский на вопрос о его главной победе и ошибке за время конфликта с Россией.

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ. По его словам, всё идёт "очень сложно".

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Mindaugas Kulbis / AP / TASS

Наталья Исакова
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