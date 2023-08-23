Регион

Уведомления отключены

23 августа, 16:32

"Переворот и убийство": Экс-агент ЦРУ не исключил свержения Зеленского

Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленского могут убить из-за отказа от мира с Россией

Украинского лидера Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мирных переговоров с РФ. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Я не думаю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться". Возможный вариант — его убийство", — сказал он в трансляции ютуб-канала Judging Freedom.

Джонсон также допустил возможность свержения Зеленского в ходе госпереворота. По его мнению, из-за отказа от диалога Украина находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы. Джонсон считает, что из страны могли уехать около 13 миллионов граждан.

Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ

Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ

Ранее Лайф писал, что Зеленский заявил о просьбе военных расширить мобилизацию. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.

Обложка ©

Getty Images / Beata Zawrzel

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров