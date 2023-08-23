"Переворот и убийство": Экс-агент ЦРУ не исключил свержения Зеленского

Украинского лидера Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мирных переговоров с РФ. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Я не думаю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться". Возможный вариант — его убийство", — сказал он в трансляции ютуб-канала Judging Freedom.

Джонсон также допустил возможность свержения Зеленского в ходе госпереворота. По его мнению, из-за отказа от диалога Украина находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы. Джонсон считает, что из страны могли уехать около 13 миллионов граждан.