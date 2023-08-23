"Переворот и убийство": Экс-агент ЦРУ не исключил свержения Зеленского
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленского могут убить из-за отказа от мира с Россией
Украинского лидера Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мирных переговоров с РФ. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Я не думаю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться". Возможный вариант — его убийство", — сказал он в трансляции ютуб-канала Judging Freedom.
Джонсон также допустил возможность свержения Зеленского в ходе госпереворота. По его мнению, из-за отказа от диалога Украина находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы. Джонсон считает, что из страны могли уехать около 13 миллионов граждан.
Ранее Лайф писал, что Зеленский заявил о просьбе военных расширить мобилизацию. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.
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