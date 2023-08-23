Зеленский заявил о просьбе военных расширить мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны желает мобилизовать больше людей. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали местные телеканалы.
"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше [людей] мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", — отметил глава государства.
Глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут ранее заявил, что на Украине надо мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин. Он допустил, что боевые действия могут превратиться в "вялотекущую войну на десятилетия". Тем временем в стране до 15 ноября действует военное положение. Повестки вручают в том числе на улицах, а уклонистов могут жестоко избить.
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