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23 августа, 15:55

Зеленский заявил о просьбе военных расширить мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны желает мобилизовать больше людей. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали местные телеканалы.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше [людей] мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", — отметил глава государства.

Могилизация и стратегия ВСУ: Какие резервы остались у киевского режима

Могилизация и стратегия ВСУ: Какие резервы остались у киевского режима

Глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут ранее заявил, что на Украине надо мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин. Он допустил, что боевые действия могут превратиться в "вялотекущую войну на десятилетия". Тем временем в стране до 15 ноября действует военное положение. Повестки вручают в том числе на улицах, а уклонистов могут жестоко избить.

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Getty Images / Carl Court

Никита Осипов
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