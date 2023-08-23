Зеленский заявил о просьбе военных расширить мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны желает мобилизовать больше людей. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали местные телеканалы.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше [людей] мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", — отметил глава государства.