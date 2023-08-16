В украинской армии признали, что у ВСУ большие проблемы в районе Купянска

Ситуация на Купянском направлении для Вооружённых сил Украины осложняется. Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — приводит его слова телеграм-канал Military Media Center, координируемый МО Украины.