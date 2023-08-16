В украинской армии признали, что у ВСУ большие проблемы в районе Купянска
Командующий Сырский признал, что обстановка на Купянском направлении осложняется
Ситуация на Купянском направлении для Вооружённых сил Украины осложняется. Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — приводит его слова телеграм-канал Military Media Center, координируемый МО Украины.
Сырский также допустил, что Армия России может сначала блокировать, а затем и взять под контроль Купянск.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили две гаубицы Zuzana-2 на Купянском направлении. При этом противник потерял до сотни человек личного состава. Главкома ВСУ Валерия Залужного предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом.
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