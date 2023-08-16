"Приходит осознание": Эксперт подметил, как изменилось отношение Запада к контрнаступу ВСУ

Надежды Запада на украинское контрнаступление постепенно угасают, особенно всё меньше иллюзий там питают насчёт "наполеоновских" планов выйти к Азовскому морю и битвы за Крым. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Норат Аджамян.

"Приходит осознание, что Киев уже потерял многие боеспособные соединения и не стоит не только ожидать прорывов к Крыму, а скорее задуматься над тем, какими подразделениями заменить нынешние спустя время", — подчеркнул эксперт.

При этом политолог считает, что не стоит недооценивать Киев. По его словам, у ВСУ остаётся сейчас всё меньше боеспособных частей, но они всё-таки есть, равно как и мобилизационный потенциал. Хотя последний тоже оставляет желать лучшего, ведь есть проблемы с призывом новых военных. А тем временем открываются горизонты для наступления ВС РФ, что уже видно по боям под харьковским Купянском, отметил в беседе с РИАМО Аджамян.