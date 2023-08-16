"Приходит осознание": Эксперт подметил, как изменилось отношение Запада к контрнаступу ВСУ
Политолог Аджамян: Запад всё меньше питает иллюзий о контрнаступлении ВСУ
Надежды Запада на украинское контрнаступление постепенно угасают, особенно всё меньше иллюзий там питают насчёт "наполеоновских" планов выйти к Азовскому морю и битвы за Крым. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Норат Аджамян.
"Приходит осознание, что Киев уже потерял многие боеспособные соединения и не стоит не только ожидать прорывов к Крыму, а скорее задуматься над тем, какими подразделениями заменить нынешние спустя время", — подчеркнул эксперт.
При этом политолог считает, что не стоит недооценивать Киев. По его словам, у ВСУ остаётся сейчас всё меньше боеспособных частей, но они всё-таки есть, равно как и мобилизационный потенциал. Хотя последний тоже оставляет желать лучшего, ведь есть проблемы с призывом новых военных. А тем временем открываются горизонты для наступления ВС РФ, что уже видно по боям под харьковским Купянском, отметил в беседе с РИАМО Аджамян.
Ранее сообщалось, что Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина в Запорожской области. Между тем ВС РФ уничтожили две гаубицы Zuzana-2 на Купянском направлении. При этом противник потерял до сотни человек личного состава. Главкома ВСУ Валерия Залужного предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом.
Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency