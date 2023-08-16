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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 03:58
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Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение

Forbes: ВСУ задействовали последнее крупное резервное подразделение

Самое мощное подразделение ВСУ, остававшееся в резерве, отправилось на фронт. Об этом сообщает Forbes.

"82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина в Запорожской области", — пишет обозреватель издания Дэвид Экс.

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По его мнению, это и хорошая, и плохая новость для Киева. Отправив в бой 82-ю и 46-ю бригаду — последние крупные резервные подразделения, — украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления. Но ни одна бригада не может сражаться вечно, когда-нибудь им понадобится отдых и ремонт — и тогда может не оказаться столь же мощных свежих формирований.

Журналист считает, что если Армия России в Работине выдержит значительный, но, вероятно, временный всплеск украинской боевой мощи, то она сможет в итоге нанести ответный удар, как только передовые бригады ВСУ двинутся с фронта.

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А ранее главкома ВСУ предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что на фронте для войск Незалежной сложилась "тяжелейшая ситуация".

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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