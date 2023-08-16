Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение

Самое мощное подразделение ВСУ, остававшееся в резерве, отправилось на фронт. Об этом сообщает Forbes.

"82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина в Запорожской области", — пишет обозреватель издания Дэвид Экс.

По его мнению, это и хорошая, и плохая новость для Киева. Отправив в бой 82-ю и 46-ю бригаду — последние крупные резервные подразделения, — украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления. Но ни одна бригада не может сражаться вечно, когда-нибудь им понадобится отдых и ремонт — и тогда может не оказаться столь же мощных свежих формирований.

Журналист считает, что если Армия России в Работине выдержит значительный, но, вероятно, временный всплеск украинской боевой мощи, то она сможет в итоге нанести ответный удар, как только передовые бригады ВСУ двинутся с фронта.