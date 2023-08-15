ВСУ озвучили горький прогноз о масштабном наступлении России и решающей битве

Отсутствие у ВСУ успехов на поле боя может подтолкнуть Россию к масштабному наступлению. Такое мнение в интервью изданию Czdefence озвучил бывший глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы.

По словам зарубежного генерала, защитники киевского режима должны прорвать оборону ВС РФ за минимально короткие сроки. В противном случае избежать встречной атаки не удастся, предупредил он.

"Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления", — уверен Шедивы.