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15 августа, 10:17

ВСУ озвучили горький прогноз о масштабном наступлении России и решающей битве

Чешский генерал Шедивы: Россия может пойти в наступление на Украине уже осенью

Отсутствие у ВСУ успехов на поле боя может подтолкнуть Россию к масштабному наступлению. Такое мнение в интервью изданию Czdefence озвучил бывший глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы.

По словам зарубежного генерала, защитники киевского режима должны прорвать оборону ВС РФ за минимально короткие сроки. В противном случае избежать встречной атаки не удастся, предупредил он.

"Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления", — уверен Шедивы.

Целью Москвы в этом случае будет занятие более выгодных рубежей и подготовка плацдарма для новой атаки. Она и станет началом решающего боя между двумя государствами, подытожил экс-глава Генштаба Чехии.

Армия России готова к наступлению: Что означает битва за Купянск

Армия России готова к наступлению: Что означает битва за Купянск

Между тем российские войска продолжают уверенно продвигаться вперёд на Харьковском направлении. Украинские боевики спешно покидают позиции, эвакуируя население близлежащих населённых пунктов, сообщал Лайф ранее.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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