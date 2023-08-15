ВСУ озвучили горький прогноз о масштабном наступлении России и решающей битве
Чешский генерал Шедивы: Россия может пойти в наступление на Украине уже осенью
Отсутствие у ВСУ успехов на поле боя может подтолкнуть Россию к масштабному наступлению. Такое мнение в интервью изданию Czdefence озвучил бывший глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы.
По словам зарубежного генерала, защитники киевского режима должны прорвать оборону ВС РФ за минимально короткие сроки. В противном случае избежать встречной атаки не удастся, предупредил он.
"Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления", — уверен Шедивы.
Целью Москвы в этом случае будет занятие более выгодных рубежей и подготовка плацдарма для новой атаки. Она и станет началом решающего боя между двумя государствами, подытожил экс-глава Генштаба Чехии.
Между тем российские войска продолжают уверенно продвигаться вперёд на Харьковском направлении. Украинские боевики спешно покидают позиции, эвакуируя население близлежащих населённых пунктов, сообщал Лайф ранее.
VK / Минобороны России