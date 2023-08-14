Вооружённые силы Украины вынуждены спешно отступать под натиском российских войск на Харьковском направлении. Так о результате наступательных действий ВС РФ на этом участке высказался бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, защитники киевского режима лишены возможности дать отпор, так как не снабжены достаточным количеством вооружения. Об этом американец сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьёзное давление на широком фронте. ВСУ отступают", — коротко описал ситуацию на фронте эксперт.