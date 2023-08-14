В США сообщили о бегстве ВСУ под Харьковом из-за наступления Армии России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Наступление России под Харьковом вынудило ВСУ отступать
Вооружённые силы Украины вынуждены спешно отступать под натиском российских войск на Харьковском направлении. Так о результате наступательных действий ВС РФ на этом участке высказался бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
По мнению экс-аналитика ЦРУ, защитники киевского режима лишены возможности дать отпор, так как не снабжены достаточным количеством вооружения. Об этом американец сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьёзное давление на широком фронте. ВСУ отступают", — коротко описал ситуацию на фронте эксперт.
Между тем на фоне неудачных действий ВСУ украинский генерал Сергей Наев высказался о возможном повторении наступления России на Киев. По его словам, ненулевая вероятность такого сценария вынуждает страну готовиться к атаке.