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Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 18:52
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В США сообщили о бегстве ВСУ под Харьковом из-за наступления Армии России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Наступление России под Харьковом вынудило ВСУ отступать

Вооружённые силы Украины вынуждены спешно отступать под натиском российских войск на Харьковском направлении. Так о результате наступательных действий ВС РФ на этом участке высказался бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, защитники киевского режима лишены возможности дать отпор, так как не снабжены достаточным количеством вооружения. Об этом американец сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьёзное давление на широком фронте. ВСУ отступают", — коротко описал ситуацию на фронте эксперт.

В США предупредили Украину о страшном манёвре России под Харьковом
В США предупредили Украину о страшном манёвре России под Харьковом

Между тем на фоне неудачных действий ВСУ украинский генерал Сергей Наев высказался о возможном повторении наступления России на Киев. По его словам, ненулевая вероятность такого сценария вынуждает страну готовиться к атаке.

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Министерство обороны РФ

Илья Пушкарев
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