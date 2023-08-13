В США предупредили Украину о страшном манёвре России под Харьковом
The Hill: Успешная атака России под Харьковом станет крупнейшим провалом Киева
Наступательные действия российских войск на Харьковском направлении обернутся для киевского режима большими проблемами. Успех Вооружённых сил РФ на фоне регулярных поражений ВСУ станет для Украины крупнейшим провалом, заявил в интервью The Hill полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
По мнению американского офицера, отделаться лишь потерей территорий в данном случае Киев не сможет. Вдобавок к этому власти соседнего государства будут вынуждены столкнуться с разочарованием своих западных союзников, уверен отставной морпех.
"Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — озвучил тревожный для Киева прогноз Канчиан.
Напомним, контрнаступление ВСУ длится уже более двух месяцев. За это время противник потерял убитыми десятки тысяч бойцов. По данным западных СМИ, неудачные попытки отбросить российские войска "омрачают настрой" киевского режима.
VK / Минобороны России