Наступательные действия российских войск на Харьковском направлении обернутся для киевского режима большими проблемами. Успех Вооружённых сил РФ на фоне регулярных поражений ВСУ станет для Украины крупнейшим провалом, заявил в интервью The Hill полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По мнению американского офицера, отделаться лишь потерей территорий в данном случае Киев не сможет. Вдобавок к этому власти соседнего государства будут вынуждены столкнуться с разочарованием своих западных союзников, уверен отставной морпех.

"Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — озвучил тревожный для Киева прогноз Канчиан.