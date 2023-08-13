Россия уничтожила лагеря командиров 9-го армейского корпуса ВСУ и операторов БПЛА
Войска РФ уничтожили командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ в Запорожье
Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по командному пункту 9-го армейского корпуса ВСУ и лагерю операторов БПЛА. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Орехова Запорожской области поражён передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. В районе населённого пункта Первомайское ДНР поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ", — уточнил он.
Накануне сообщалось, что российские военные на Южно-Донецком направлении отразили две атаки Вооружённых сил Украины вблизи села Урожайное в ДНР. ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий