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Опубликовано 12 августа 2023, 10:43
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ВСУ потеряли до 130 человек и американскую РЛС на Южно-Донецком направлении

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе села Урожайное

Российские военные на Южно-Донецком направлении отразили две атаки Вооружённых сил Украины вблизи села Урожайное в ДНР. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Нанесён ракетный удар по военному аэродрому на Западе Украины

Ранее Лайф писал, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении вблизи села Работино. На данном участке российские военные уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ.

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ТАСС / Река Александр

Никита Осипов
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