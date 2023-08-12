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12 августа, 10:43

ВСУ потеряли до 130 человек и американскую РЛС на Южно-Донецком направлении

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе села Урожайное

Российские военные на Южно-Донецком направлении отразили две атаки Вооружённых сил Украины вблизи села Урожайное в ДНР. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении вблизи села Работино. На данном участке российские военные уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Река Александр

Никита Осипов
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