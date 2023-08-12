У Работина три попытки атаковать обошлись ВСУ в пять танков
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении вблизи села Работино
Российские военные за сутки отразили три атаки подразделений Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении вблизи села Работино. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что на этом участке российские военные ликвидировали свыше 40 военнослужащих ВСУ. Кроме того, противник потерял пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б".
Ранее Лайф писал, что в Николаевке уничтожен пункт управления иностранных наёмников ВСУ со "Старлинком". Кроме того, поражены американские гаубицы М-777 в Озаряновке и Остром.
ТАСС / Александр Река