У Работина три попытки атаковать обошлись ВСУ в пять танков

Российские военные за сутки отразили три атаки подразделений Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении вблизи села Работино. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что на этом участке российские военные ликвидировали свыше 40 военнослужащих ВСУ. Кроме того, противник потерял пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б".