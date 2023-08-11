В США рассказали о "коллективном разочаровании" на Украине после провала контрнаступления

Киевские власти и их западные партнёры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению военных оно переломит ход конфликта. Однако всё пошло не по плану, пишет Washington Post.

"Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине", — говорится в материале.

Также зарубежные журналисты отметили, что через два месяца после того, как ВСУ перешли в контрнаступление, "малый видимый прогресс на фронте и безжалостное кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости". Проведённый среди украинцев опрос показывает, что у граждан возникло чувство "коллективного разочарования", а многие из них боятся, что их близких отправят в зону боевых действий.