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11 августа, 01:28

В США рассказали о "коллективном разочаровании" на Украине после провала контрнаступления

Washington Post: Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине

Киевские власти и их западные партнёры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению военных оно переломит ход конфликта. Однако всё пошло не по плану, пишет Washington Post.

"Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине", — говорится в материале.

Также зарубежные журналисты отметили, что через два месяца после того, как ВСУ перешли в контрнаступление, "малый видимый прогресс на фронте и безжалостное кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости". Проведённый среди украинцев опрос показывает, что у граждан возникло чувство "коллективного разочарования", а многие из них боятся, что их близких отправят в зону боевых действий.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ теряют много бойцов во время контрнаступления. По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, причиной тому являются "не лучшие бойцы", которые к тому же проходят всего 21-дневную базовую подготовку, прежде чем отправиться на фронт.

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ТАСС / AP

Кузьма Спирин
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