Генерал ВСУ признался в страхе перед повторным броском ВС России на Киев
Генерал ВСУ Наев: Украина повышает боеспособность, опасаясь атаки России на Киев
Опасения в связи с возможным началом повторного наступления российских войск на Киев вынуждают Незалежную повышать боеспособность собственной армии. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами ВСУ, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".
Военачальник подчеркнул, что полностью исключать сценарий с новой атакой на столицу нельзя. Вероятность такого развития событий будет зависеть от наличия у России сил и средств для проведения масштабного манёвра, добавил он.
"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал. Такая вероятность существует", — посетовал командующий объединёнными силами украинских войск.
Между тем Вооружённые силы РФ продолжают разбивать на поле боя последние надежды киевского режима на успех в контрнаступлении. На фоне катастрофических потерь в рядах противника российские войска приготовились к броску на крупный транспортный узел украинской армии, сообщал Лайф ранее.
VK / Минобороны России