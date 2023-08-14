Генерал ВСУ признался в страхе перед повторным броском ВС России на Киев

Опасения в связи с возможным началом повторного наступления российских войск на Киев вынуждают Незалежную повышать боеспособность собственной армии. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами ВСУ, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".

Военачальник подчеркнул, что полностью исключать сценарий с новой атакой на столицу нельзя. Вероятность такого развития событий будет зависеть от наличия у России сил и средств для проведения масштабного манёвра, добавил он.

"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал. Такая вероятность существует", — посетовал командующий объединёнными силами украинских войск.