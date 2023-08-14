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Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 10:11
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Генерал ВСУ признался в страхе перед повторным броском ВС России на Киев

Генерал ВСУ Наев: Украина повышает боеспособность, опасаясь атаки России на Киев

Опасения в связи с возможным началом повторного наступления российских войск на Киев вынуждают Незалежную повышать боеспособность собственной армии. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами ВСУ, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".

Военачальник подчеркнул, что полностью исключать сценарий с новой атакой на столицу нельзя. Вероятность такого развития событий будет зависеть от наличия у России сил и средств для проведения масштабного манёвра, добавил он.

"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал. Такая вероятность существует", — посетовал командующий объединёнными силами украинских войск.

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Между тем Вооружённые силы РФ продолжают разбивать на поле боя последние надежды киевского режима на успех в контрнаступлении. На фоне катастрофических потерь в рядах противника российские войска приготовились к броску на крупный транспортный узел украинской армии, сообщал Лайф ранее.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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