Регион

Уведомления отключены

10 августа, 15:56

В Харьковской области эвакуируют больше 50 сёл в ожидании российского наступления

Mash: Из 53 сёл под Харьковом эвакуируют население из-за приближения ВС РФ

Власти Харьковской области экстренно и принудительно эвакуируют жителей 53 населённых пунктов из-за приближения ВС РФ, пишет Mash.

Документ, в котором перечислены подпадающие под эвакуацию населённые пункты на Купянском направлении. Фото © Mash

Документ, в котором перечислены подпадающие под эвакуацию населённые пункты на Купянском направлении. Фото © Mash

Из-за активной работы российской артиллерии и авиации по всем объектам ВСУ — местным штабам рот и батальонов, складам с топливом и боеприпасами — подконтрольная Киеву администрация решила вывезти людей. Последней каплей стала уже подтверждённая ВСУ информация об успехах российской армии близ Синьковки — одного из последних населённых пунктов перед стратегическим Купянском в Харьковской области.

Купянск — крупный железнодорожный узел, который ВСУ используют для снабжения, подвоза резерва и вывоза раненых. Взяв его, ВС РФ откроют перед собой путь на Шевченково, Чугуев и максимально приблизятся к Харькову.

Российские военные почти вплотную подошли к Купянску

Российские военные почти вплотную подошли к Купянску

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что группировка ВС РФ "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении. С неба её прикрывает авиация. Между тем, в самом Харькове рассказали, как Российской армии заполучить "ключи от города". А ведь без освобождения Харькова, по мнению многих аналитиков, обстрелы Белгородской области не прекратятся, так как она находится в поле досягаемости как дальнобойной артиллерии противника, так и других средств поражения вроде ракет или БПЛА.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров