Из-за активной работы российской артиллерии и авиации по всем объектам ВСУ — местным штабам рот и батальонов, складам с топливом и боеприпасами — подконтрольная Киеву администрация решила вывезти людей. Последней каплей стала уже подтверждённая ВСУ информация об успехах Российской армии близ Синьковки — одного из последних населённых пунктов перед стратегическим Купянском в Харьковской области.

Купянск — крупный железнодорожный узел, который ВСУ используют для снабжения, подвоза резерва и вывоза раненых. Взяв его, ВС РФ откроют перед собой путь на Шевченково, Чугуев и максимально приблизятся к Харькову.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что группировка ВС РФ "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении. С неба её прикрывает авиация. Между тем в самом Харькове рассказали, как Российской армии заполучить "ключи от города". А ведь без освобождения Харькова, по мнению многих аналитиков, обстрелы Белгородской области не прекратятся, так как она находится в поле досягаемости как дальнобойной артиллерии противника, так и других средств поражения вроде ракет или БПЛА.