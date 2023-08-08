В Харькове рассказали, как Российской армии заполучить "ключи от города"
Бывший харьковский депутат Кеворкян: Наступление на Купянск сковывает ВСУ
Для прекращения постоянных атак на Белгородскую область со стороны ВСУ необходимо освободить Харьков. Об этом заявил бывший депутат харьковского горсовета Константин Кеворкян. По его словам, ВС России стоит идти с севера, вдоль течения рек. Наступая же с Купянска, указал политик, наши войска сталкиваются с двумя "мощными водными преградами" — реками Оскол и Северский Донец, из-за чего нельзя рассчитывать на стратегические прорывы.
"Если у российского командования есть стратегический замысел по окружению либо взятию Харькова, то он должен опираться именно на этот опыт", — отметил он в беседе с Ura.ru.
На данный же момент, добавил политик, действия ВС России носят тактический характер: сковывают резервы ВСУ и не допускают их переброски на Запорожское направление.
Экс-депутат напомнил, что без освобождения Харькова обстрелы Белгородской области не прекратятся, так как она находится в поле досягаемости как дальнобойной артиллерии противника, так и других средств поражения вроде ракет или БПЛА. В конечном счёте вокруг субъекта необходимо создать "зону безопасности" в 30–40 километров к югу от границы.
"Задачей СВО, как мы помним, наоборот, является максимальное сохранение гражданского населения", — указал он.
Лайф писал, что пленный украинский разведчик, командир отделения Василий Палий заявил о фактическом провале контрнаступления ВСУ. По его словам, темпы продвижения армии Незалежной мизерны, а "батальоны посылают как на убой".
Алексей Коновалов / ТАСС