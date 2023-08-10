Российские военные почти вплотную подошли к Купянску

Российским войскам осталось пройти всего семь километров до города Купянска в Харьковской области. Они уже приблизились к одному из последних населённых пунктов перед ним — Синьковке.

Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", российские военные также продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке этого региона. Из-за этого ВСУ пришлось растянуть свои силы.

Уточняется, что российская авиация в течение четырёх последних дней активно обрабатывала все приграничные украинские объекты. Российские войска применяли бомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 с расстояния 50 километров. Украинские силы ПВО были уничтожены. В 37 населённых пунктах Купянского района украинские власти объявили эвакуацию.