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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 12:21
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Российские военные почти вплотную подошли к Купянску

"Военная хроника": Российским военным осталось семь километров до Купянска

Российским войскам осталось пройти всего семь километров до города Купянска в Харьковской области. Они уже приблизились к одному из последних населённых пунктов перед ним — Синьковке.

Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", российские военные также продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке этого региона. Из-за этого ВСУ пришлось растянуть свои силы.

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Уточняется, что российская авиация в течение четырёх последних дней активно обрабатывала все приграничные украинские объекты. Российские войска применяли бомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 с расстояния 50 километров. Украинские силы ПВО были уничтожены. В 37 населённых пунктах Купянского района украинские власти объявили эвакуацию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что группировка ВС РФ "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении. С неба её прикрывает авиация.

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VK / Минобороны России

Илья Суриков
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