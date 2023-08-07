Армия России продвинулась в ходе наступления на Купянском направлении на 11 км

Российская армия улучшила положение своих позиций вблизи населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области во время активного наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", — отметил он.

По его данным, за три последних дня российские военные на Купянском направлении продвинулись на 11 километров по всей линии фронта и прорвали оборону ВСУ на три километра вглубь. Конашенков добавил, что около Синьковки Харьковской области, Новосёловского и Стельмаховки в ЛНР удалось пресечь 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад армии Украины.