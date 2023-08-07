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Опубликовано 7 августа 2023, 11:30
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Армия России продвинулась в ходе наступления на Купянском направлении на 11 км

Российская армия улучшила положение своих позиций вблизи населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области во время активного наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", отметил он.

По его данным, за три последних дня российские военные на Купянском направлении продвинулись на 11 километров по всей линии фронта и прорвали оборону ВСУ на три километра вглубь. Конашенков добавил, что около Синьковки Харьковской области, Новосёловского и Стельмаховки в ЛНР удалось пресечь 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад армии Украины.

Более двух сотен военных потеряли ВСУ за сутки на горячем участке фронта
Более двух сотен военных потеряли ВСУ за сутки на горячем участке фронта

Также сообщалось, что группировка "Центр" ВС России отразила атаку штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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