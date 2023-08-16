ВСУ при отступлении в ЛНР забрали лишь тела офицеров и наёмников

Украинские военные при отступлении из посёлка Новосёловское в ЛНР бросили тела своих сослуживцев, забрав только погибших офицеров и иностранных наёмников. Об этом рассказал журналистам замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

Более того, ВСУ не позволяют и российской стороне вывезти брошенные ими тела, ведя обстрел по эвакуационным группам.

"Рискуя жизнью, доставляем украинских мёртвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".