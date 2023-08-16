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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 13:29
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ВСУ при отступлении в ЛНР забрали лишь тела офицеров и наёмников

Замкомбата с позывным Птичка: ВСУ при отступлении бросили тела сослуживцев

Украинские военные при отступлении из посёлка Новосёловское в ЛНР бросили тела своих сослуживцев, забрав только погибших офицеров и иностранных наёмников. Об этом рассказал журналистам замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

Более того, ВСУ не позволяют и российской стороне вывезти брошенные ими тела, ведя обстрел по эвакуационным группам.

"Рискуя жизнью, доставляем украинских мёртвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", приводит слова военнослужащего РИА "Новости".

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Ранее Лайф со ссылкой на Forbes сообщал, что Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина в Запорожской области.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Марина Калегина
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