ВСУ при отступлении в ЛНР забрали лишь тела офицеров и наёмников
Замкомбата с позывным Птичка: ВСУ при отступлении бросили тела сослуживцев
Украинские военные при отступлении из посёлка Новосёловское в ЛНР бросили тела своих сослуживцев, забрав только погибших офицеров и иностранных наёмников. Об этом рассказал журналистам замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.
Более того, ВСУ не позволяют и российской стороне вывезти брошенные ими тела, ведя обстрел по эвакуационным группам.
"Рискуя жизнью, доставляем украинских мёртвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".
Ранее Лайф со ссылкой на Forbes сообщал, что Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина в Запорожской области.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency