За сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 160 военнослужащих и несколько единиц техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих", — сказал он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777.

Кроме того, ВСУ потеряли самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и одну "Акацию", а также две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также в районе Стельмаховки, ЛНР, российские войска ликвидировали полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны Украины.