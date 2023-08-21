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21 августа, 11:33

ВСУ за сутки потеряли до 160 бойцов на Купянском направлении

За сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 160 военнослужащих и несколько единиц техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих", — сказал он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777.

Кроме того, ВСУ потеряли самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и одну "Акацию", а также две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Три штурмовые группы ВСУ разгромлены при ночной попытке вклиниться в оборону под Вербовым

Три штурмовые группы ВСУ разгромлены при ночной попытке вклиниться в оборону под Вербовым

Также в районе Стельмаховки, ЛНР, российские войска ликвидировали полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что российские войска ведут активные боевые действия в районе Синьковки под Купянском.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Илья Суриков
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