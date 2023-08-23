Бойцы группировки "Запад" заняли два наблюдательных поста ВСУ на Купянском направлении

Штурмовики Западной группировки войск на Купянском направлении заняли опорный пункт, а также два наблюдательных поста ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении продолжают наступление в районе населённого пункта Ольшана. Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами", — сообщил Якимкин, слова которого приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что ВСУ стараются остановить продвижение российских военных на Купянском направлении, для этого они четыре раза пытались совершить контратаку в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшаны Харьковской области. В районе Купянска ВС РФ применили артиллерийский огонь и благодаря этому помешали 115-му отделению механизированной бригады ВСУ совершить попытку применения тактического резерва.

Как сообщил Якимкин, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы артиллерийские орудия Krab, M109 Paladin, M777, 2С3 "Акация", миномётный расчёт, пункт боепитания и радиолокационная станция AN/TPQ-50.