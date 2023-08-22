Прошили очередью: Опубликовано видео уничтожения катера ВСУ у острова Змеиный

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения быстроходного военного катера Willard Sea Force американского производства с десантной группой ВСУ на борту. Кадры ведомство разместило в телеграм-канале.

Уничтожение быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантной группой ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В министерстве отметили, что "надводная цель активно маневрировала" и пыталась уклониться от огня российского истребителя, но была успешно поражена из авиационной пушки.