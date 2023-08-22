Прошили очередью: Опубликовано видео уничтожения катера ВСУ у острова Змеиный
Минобороны опубликовало видео уничтожения американского катера у острова Змеиный
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения быстроходного военного катера Willard Sea Force американского производства с десантной группой ВСУ на борту. Кадры ведомство разместило в телеграм-канале.
Уничтожение быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантной группой ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
В министерстве отметили, что "надводная цель активно маневрировала" и пыталась уклониться от огня российского истребителя, но была успешно поражена из авиационной пушки.
Как ранее рассказывали в Минобороны РФ, случилось этго 22 августа около 11:00 мск. Самолёт ВКС России поразил судно в Чёрном море.
Telegram / Минобороны России