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Опубликовано 22 августа 2023, 03:24
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МО РФ: Су-30СМ уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Чёрном море

Экипаж самолёта Су-30СМ авиации Черноморского флота уничтожил украинский разведывательный катер в районе газодобывающих установок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью экипажем самолёта Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря был уничтожен разведывательный катер Вооружённых сил Украины", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что российские средства РЭБ подавили два беспилотника, которые потерпели крушение в 40 км от Крыма. Обнаружили дроны дежурные силы ПВО около 23:00 мск 21 августа.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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