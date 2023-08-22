МО РФ: Су-30СМ уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Чёрном море
Экипаж самолёта Су-30СМ авиации Черноморского флота уничтожил украинский разведывательный катер в районе газодобывающих установок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью экипажем самолёта Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря был уничтожен разведывательный катер Вооружённых сил Украины", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что российские средства РЭБ подавили два беспилотника, которые потерпели крушение в 40 км от Крыма. Обнаружили дроны дежурные силы ПВО около 23:00 мск 21 августа.
t.me / Минобороны России