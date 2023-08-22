Два украинских беспилотника сбили над Крымом
Средства РЭБ подавили два беспилотника, они потерпели крушение в 40 км от Крыма
Средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Крыму. Как сообщили в Минобороны РФ, они потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова.
Обнаружили дроны дежурные силы ПВО около 23:00 мск.
А утром 21 августа в Московской области сбили два украинских беспилотника — в Рузском и Истринском районах. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Почти 50 рейсов были перенаправлены в другие города.
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