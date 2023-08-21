Средства ПВО сбили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атака киевского режима была пресечена 21 августа около 14:30 мск.
"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — отметили в МО РФ.
А ранее сегодня рано утром средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. Чуть позже была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. А губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту РФ Владимиру Путину о двух сбитых БПЛА.
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