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21 августа, 12:39

Средства ПВО сбили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атака киевского режима была пресечена 21 августа около 14:30 мск.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — отметили в МО РФ.

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

А ранее сегодня рано утром средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. Чуть позже была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. А губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту РФ Владимиру Путину о двух сбитых БПЛА.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Александра Вишнякова
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