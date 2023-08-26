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Опубликовано 26 августа 2023, 03:39

Российские войска сдержали семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовые отряды ВСУ предприняли серию безуспешных атак на Краснолиманском направлении. В ходе боёв противник потерял около 60 военнослужащих и несколько единиц техники, рассказал начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

Офицер уточнил, что за минувшие сутки в результате контрбатарейной борьбы украинские боевики лишились буксируемой гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномёта. Подавлено около 20 артпозиций. Также своё существование прекратили поражённый "Ланцетом" ЗРК "Стрела-10", бронемашина, два пикапа и беспилотник "Фурия", сбитый средствами ПВО.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", — сказал Савчук для РИА "Новости".

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Попытки ВСУ прорвать оборону на Купянском направлении также заканчиваются большими потерями. По мнению отставного американского разведчика Скотта Риттера, неспособность украинских солдат сдерживать натиск российских войск вскоре может обернуться для Киева потерей контроля над Харьковом.

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VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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