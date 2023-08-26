Российские войска сдержали семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовые отряды ВСУ предприняли серию безуспешных атак на Краснолиманском направлении. В ходе боёв противник потерял около 60 военнослужащих и несколько единиц техники, рассказал начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

Офицер уточнил, что за минувшие сутки в результате контрбатарейной борьбы украинские боевики лишились буксируемой гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномёта. Подавлено около 20 артпозиций. Также своё существование прекратили поражённый "Ланцетом" ЗРК "Стрела-10", бронемашина, два пикапа и беспилотник "Фурия", сбитый средствами ПВО.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", — сказал Савчук для РИА "Новости".