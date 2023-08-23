Герой ДНР рассказал, как российские войска сорвали планы Киева по контрнаступу
Герой ДНР Пинчук заявил, что Киев не ожидал прорыва ВС РФ под Купянском
Российские военные сорвали планы Украины в рамках так называемого контрнаступления. Как заявил герой ДНР, бывший министр государственной безопасности республики, доктор политических наук Андрей Пинчук, Киев не ждал рывка ВС РФ на Купянском направлении, поэтому в ВСУ уже идёт срочная перегруппировка.
При этом он отметил, что России важно не терять бдительности, поскольку ничего ещё не закончилось. По словам Пинчука, ВСУ действительно не смогли осуществить прорыв фронта, но нельзя полагать, что украинский контрнаступ окончательно заглох. Герой ДНР указал, что в данный момент продолжаются ожесточённые бои.
"Но да, мы сейчас закрепляемся на Купянском направлении. Насколько мне известно, противник изначально не рассчитывал, что этот участок фронта приобретёт для него стратегическое значение. На Украине думали, что мы растянемся вдоль передовой в ходе их движения, ВСУ кассетами нас посекут — и они в это время сделают рывок в сторону Токмака и Мелитополя", — приводит его слова "Царьград".
Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись к Синьковке под Купянском и разбивают остатки противника. Также Лайф писал, что командир отделения Вооружённых сил Украины расстрелял под Купянском своего же подчинённого, который испугался идти в бой с российскими войсками.
VK / Минобороны России