Герой ДНР рассказал, как российские войска сорвали планы Киева по контрнаступу

При этом он отметил, что России важно не терять бдительности, поскольку ничего ещё не закончилось. По словам Пинчука, ВСУ действительно не смогли осуществить прорыв фронта, но нельзя полагать, что украинский контрнаступ окончательно заглох. Герой ДНР указал, что в данный момент продолжаются ожесточённые бои.

"Но да, мы сейчас закрепляемся на Купянском направлении. Насколько мне известно, противник изначально не рассчитывал, что этот участок фронта приобретёт для него стратегическое значение. На Украине думали, что мы растянемся вдоль передовой в ходе их движения, ВСУ кассетами нас посекут — и они в это время сделают рывок в сторону Токмака и Мелитополя", — приводит его слова "Царьград".