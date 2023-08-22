Командир ВСУ застрелил солдата, испугавшегося идти в бой
РИА "Новости": Под Купянском командир ВСУ застрелил солдата, испугавшегося боя
Командир отделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстрелял под Купянском своего же подчинённого, который испугался идти в бой с российскими войсками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, который не только рассказал о случившемся, но и показал видео с телефона украинского солдата.
Командир ВСУ расстрелял солдата за нежелание идти в бой на Купянском направлении. Видео © T.me / rian_ru
"Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного вээсушника ранения носили очень специфический характер — сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", — говорится в сообщении.
Один из украинских военных снял на телефон момент расстрела бойца его же сослуживцем. Позднее мобильник нашли в кармане на бронежилете хозяина. Указывается, что по документам испугавшийся военный был мобилизованным, а моральный дух призванных таких бойцов уже давно носит отрицательный характер.
Ранее сообщалось, что ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Всего противник потерял здесь за сутки до 60 человек, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30. А 21 августа ВС РФ продвинулись к Синьковке под Купянском и разбивают остатки противника.
T.me / V_Zelenskiy_official