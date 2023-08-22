Командир ВСУ застрелил солдата, испугавшегося идти в бой

Командир отделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстрелял под Купянском своего же подчинённого, который испугался идти в бой с российскими войсками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, который не только рассказал о случившемся, но и показал видео с телефона украинского солдата.

Командир ВСУ расстрелял солдата за нежелание идти в бой на Купянском направлении. Видео © T.me / rian_ru

"Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного вээсушника ранения носили очень специфический характер — сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", — говорится в сообщении.

Один из украинских военных снял на телефон момент расстрела бойца его же сослуживцем. Позднее мобильник нашли в кармане на бронежилете хозяина. Указывается, что по документам испугавшийся военный был мобилизованным, а моральный дух призванных таких бойцов уже давно носит отрицательный характер.