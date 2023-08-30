Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту
Ведерников: Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту
На Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, в эти минуты её отражают военные Министерства обороны РФ.
Кадры из Псковского аэропорта, где Минобороны отражает атаку беспилотников. Видео © t.me / Михаил Ведерников
"Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте", — написал он в телеграм-канале.
Более подробную информацию о данном инциденте Ведерников пообещал озвучить после заседания оперативного штаба.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по местам временной дислокации ВСУ в районе Семёновки в ответ на террористический обстрел посёлка Климово в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, атака со стороны Вооружённых сил Украины была террористической.
t.me / Псковская губерния