Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев собирался атаковать территорию России. О пресечении попытки сообщило Минобороны РФ.

"Сегодня в районе 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Сегодня два российских истребителя были подняты в воздух из-за беспилотников-разведчиков США у Крыма. Это были MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk американских ВВС, они летели в направлении государственной границы России и вели разведку около Крыма.