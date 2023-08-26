Мужчина погиб при сбросе бомбы с дрона ВСУ на село под Белгородом
Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки дрона ВСУ села Щетиновка
Мирный житель погиб на своём участке в селе Щетиновка Белгородского района в результате атаки Вооружённых сил Украины. Бойцы ВСУ сбросили на него взрывчатку с дрона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своём дачном участке и косил траву", — говорится в сообщении главы региона.
От взрыва мужчина получил смертельные осколочные ранения. Гладков выразил соболезнования родным и близким убитого.
Ранее сегодня стало известно, что число пострадавших мирных жителей при обстреле села Уразово Валуйского района Белгородской области выросло до шести. Один — в крайне тяжёлом состоянии.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин