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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 17:31
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Мужчина погиб при сбросе бомбы с дрона ВСУ на село под Белгородом

Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки дрона ВСУ села Щетиновка

Мирный житель погиб на своём участке в селе Щетиновка Белгородского района в результате атаки Вооружённых сил Украины. Бойцы ВСУ сбросили на него взрывчатку с дрона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своём дачном участке и косил траву", говорится в сообщении главы региона.

От взрыва мужчина получил смертельные осколочные ранения. Гладков выразил соболезнования родным и близким убитого.

АЗС в Горловке повреждена при обстреле со стороны ВСУ
АЗС в Горловке повреждена при обстреле со стороны ВСУ

Ранее сегодня стало известно, что число пострадавших мирных жителей при обстреле села Уразово Валуйского района Белгородской области выросло до шести. Один — в крайне тяжёлом состоянии.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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