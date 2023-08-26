Мужчина погиб при сбросе бомбы с дрона ВСУ на село под Белгородом

Мирный житель погиб на своём участке в селе Щетиновка Белгородского района в результате атаки Вооружённых сил Украины. Бойцы ВСУ сбросили на него взрывчатку с дрона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своём дачном участке и косил траву", — говорится в сообщении главы региона.

От взрыва мужчина получил смертельные осколочные ранения. Гладков выразил соболезнования родным и близким убитого.