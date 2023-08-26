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26 августа, 10:12

Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области кассетными бомбами

До шести выросло число пострадавших при обстреле ВСУ Уразова кассетными бомбами

<p>Повреждения в посёлке Уразово в результате атаки ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Повреждения в посёлке Уразово в результате атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Число пострадавших мирных жителей при обстреле села Уразово Валуйского района Белгородской области выросло до шести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Двоим из них потребовалась госпитализация, один — в крайне тяжёлом состоянии.

"Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянииу мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести",написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кроме того, обстрелом задеты 16 домовладений, причём в четверых повреждены несущие конструкции, а у остальных: окна, крыши, заборы и хозяйственные постройки.

Также, добавил Гладков, повреждения зафиксированы на двух предприятиях, там вышибло окна и пробило кровлю. А у одного из социальных объектов разрушена стена пищеблока, выбиты окна и задет фасад. Без окон остался и один спортивный объект. Ещё четыре машины получили повреждения. Губернатор отметил, что работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий

Раненный при обстреле ВСУ житель Курской области умер в больнице

Раненный при обстреле ВСУ житель Курской области умер в больнице

Напомним, ранее стало известно об обстреле сёл Уразово и Соболевка со стороны ВСУ, противник использовал кассетные боеприпасы. По словам жителей, всего было пять прилётов.

Матвей Константинов
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