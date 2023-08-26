Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области кассетными бомбами

Число пострадавших мирных жителей при обстреле села Уразово Валуйского района Белгородской области выросло до шести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Двоим из них потребовалась госпитализация, один — в крайне тяжёлом состоянии.

"Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кроме того, обстрелом задеты 16 домовладений, причём в четверых повреждены несущие конструкции, а у остальных: окна, крыши, заборы и хозяйственные постройки.

Также, добавил Гладков, повреждения зафиксированы на двух предприятиях, там вышибло окна и пробило кровлю. А у одного из социальных объектов разрушена стена пищеблока, выбиты окна и задет фасад. Без окон остался и один спортивный объект. Ещё четыре машины получили повреждения. Губернатор отметил, что работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий