Раненный при обстреле ВСУ житель Курской области умер в больнице

Мужчина, раненный в результате обстрела деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области со стороны ВСУ, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовке Глушковского района, скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии, медики сделали всё возможное, но спасти его не удалось", — написал глава региона.

Старовойт принёс искренние соболезнования близким погибшего и пообещал обязательно оказать им помощь.