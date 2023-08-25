Раненный при обстреле ВСУ житель Курской области умер в больнице
Мужчина, раненный в результате обстрела деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области со стороны ВСУ, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовке Глушковского района, скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии, медики сделали всё возможное, но спасти его не удалось", — написал глава региона.
Старовойт принёс искренние соболезнования близким погибшего и пообещал обязательно оказать им помощь.
Напомним, что украинские военные сегодня обстреляли Курскую область дважды. Днём было зафиксировано три прилёта, в том числе по магазину. В результате этого обстрела и пострадал мужчина, также в больницу была доставлена женщина с осколочными ранениями. Вечером ВСУ обстреляли три населённых пункта Курской области.
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