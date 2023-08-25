Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Курской области

ВСУ обстреляли три населённых пункта Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Так, под огонь попала деревня Старая Николаевка Рыльского района, жертв нет. Один снаряд попал в жилой дом, нарушено электроснабжение.

Также миномётному обстрелу подверглось село Волфино Глушковского района, всего зафиксировано пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, под огонь попал посёлок Краснооктябрьский. В населённом пункте наблюдаются проблемы с электроснабжением.