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25 августа, 17:36

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Курской области

ВСУ обстреляли три населённых пункта Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Так, под огонь попала деревня Старая Николаевка Рыльского района, жертв нет. Один снаряд попал в жилой дом, нарушено электроснабжение.

Также миномётному обстрелу подверглось село Волфино Глушковского района, всего зафиксировано пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, под огонь попал посёлок Краснооктябрьский. В населённом пункте наблюдаются проблемы с электроснабжением.

ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области

ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области

Сегодня Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Елизаветовка Глушковского района со стороны ВСУ. Всего было выпущено три снаряда, пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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