Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Курской области
ВСУ обстреляли три населённых пункта Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Так, под огонь попала деревня Старая Николаевка Рыльского района, жертв нет. Один снаряд попал в жилой дом, нарушено электроснабжение.
Также миномётному обстрелу подверглось село Волфино Глушковского района, всего зафиксировано пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, под огонь попал посёлок Краснооктябрьский. В населённом пункте наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Сегодня Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Елизаветовка Глушковского района со стороны ВСУ. Всего было выпущено три снаряда, пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo