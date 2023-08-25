ВСУ нанесли удар по магазину в Курской области, есть раненые

Два человека ранены в результате обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано три прилёта, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжёлом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина", — написал глава региона.

Раненых мужчину и женщину доставили в центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Старовойт добавил, что в случае необходимости пострадавших транспортируют в областную больницу.