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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 12:51
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ВСУ нанесли удар по магазину в Курской области, есть раненые

Старовойт: Два человека ранены в результате обстрела Елизаветовки со стороны ВСУ

Два человека ранены в результате обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано три прилёта, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжёлом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина", — написал глава региона.

Раненых мужчину и женщину доставили в центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Старовойт добавил, что в случае необходимости пострадавших транспортируют в областную больницу.

ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области
ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области

Ранее Лайф писал, что три человека получили ранения при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Курской области. Тогда украинские военные обстреляли село Волфино.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Андрей Бражников
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