ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Елизаветовку и Тёткино в Курской области
Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Вечером 24 августа украинские военные обстреляли село Елизаветовка и посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
"В Елизаветовке в трёх домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт добавил, что в Тёткино зафиксировано три прилёта мин, при этом пострадавших и разрушений нет. Он пообещал оказать всю необходимую помощь в ремонте.
Ранее Лайф писал, что три человека получили ранения при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Курской области. Тогда украинские военные обстреляли село Волфино.