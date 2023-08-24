ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области

Вечером 24 августа украинские военные обстреляли село Елизаветовка и посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"В Елизаветовке в трёх домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что в Тёткино зафиксировано три прилёта мин, при этом пострадавших и разрушений нет. Он пообещал оказать всю необходимую помощь в ремонте.