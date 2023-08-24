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24 августа, 18:45

ВСУ обстреляли село и посёлок в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Елизаветовку и Тёткино в Курской области

<p>Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3862?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Вечером 24 августа украинские военные обстреляли село Елизаветовка и посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ села Елизаветовка в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"В Елизаветовке в трёх домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что в Тёткино зафиксировано три прилёта мин, при этом пострадавших и разрушений нет. Он пообещал оказать всю необходимую помощь в ремонте.

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Ранее Лайф писал, что три человека получили ранения при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Курской области. Тогда украинские военные обстреляли село Волфино.

Никита Осипов
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