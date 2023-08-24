Пограничники в Курской области посадили разведывательный дрон
Губернатор Старовойт: Курские пограничники посадили разведывательный коптер ВСУ
Трофейный дрон. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Курские пограничники посадили антидроновым ружьём коптер Вооружённых сил Украины в Рыльском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьём посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе", — написал он.
Старовойт также поблагодарил пограничников и российских военных за защиту рубежей страны.
Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ атаковал спиртбазу в Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на территорию предприятия, но потерпел неудачу.
Отметим, что вечером 23 августа президент России Владимир Путин выступал в Курской области на праздновании 80-летия победы в Курской битве. В ходе церемонии Путин вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине и отметил, что герои СВО достойны славы участников Курской дуги.