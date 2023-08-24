ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 06:51
17704

Пограничники в Курской области посадили разведывательный дрон

Губернатор Старовойт: Курские пограничники посадили разведывательный коптер ВСУ

Трофейный дрон. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Трофейный дрон. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Курские пограничники посадили антидроновым ружьём коптер Вооружённых сил Украины в Рыльском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьём посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе", — написал он.

Старовойт также поблагодарил пограничников и российских военных за защиту рубежей страны.

Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ атаковал спиртбазу в Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на территорию предприятия, но потерпел неудачу.

Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО
Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО

Отметим, что вечером 23 августа президент России Владимир Путин выступал в Курской области на праздновании 80-летия победы в Курской битве. В ходе церемонии Путин вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине и отметил, что герои СВО достойны славы участников Курской дуги.

BannerImage
Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar