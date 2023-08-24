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24 августа, 06:51

Пограничники в Курской области посадили разведывательный дрон

Губернатор Старовойт: Курские пограничники посадили разведывательный коптер ВСУ

<p>Трофейный дрон. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Трофейный дрон. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Курские пограничники посадили антидроновым ружьём коптер Вооружённых сил Украины в Рыльском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьём посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе", — написал он.

Старовойт также поблагодарил пограничников и российских военных за защиту рубежей страны.

Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ атаковал спиртбазу в Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на территорию предприятия, но потерпел неудачу.

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Отметим, что вечером 23 августа президент России Владимир Путин выступал в Курской области на праздновании 80-летия победы в Курской битве. В ходе церемонии Путин вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине и отметил, что герои СВО достойны славы участников Курской дуги.

Светлана Оперук
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