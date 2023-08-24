Пограничники в Курской области посадили разведывательный дрон

Курские пограничники посадили антидроновым ружьём коптер Вооружённых сил Украины в Рыльском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьём посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе", — написал он.

Старовойт также поблагодарил пограничников и российских военных за защиту рубежей страны.