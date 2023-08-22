Беспилотник ВСУ атаковал спиртобазу в Курской области
Украинский беспилотник атаковал спиртобазу в Курской области. Инцидент произошёл ночью 22 августа, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО "КурскПродукт" в Глушковском районе, но потерпел неудачу. Разрушений и пострадавших нет.
Также сегодня ночью система ПВО сбила два ударных беспилотника в Московской области — один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. Лайф публиковал видео с моментом уничтожения дрона и кадры с обломками сбитого БПЛА во дворе жилой многоэтажки.
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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency