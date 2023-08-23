Путин: Герои спецоперации на Украине достойны славы участников Курской битвы

Герои спецоперации на Украине достойны славы участников Курской дуги. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Сегодня здесь, на легендарной Курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года", — отметил он в ходе выступления на мероприятии в честь 80-летия битвы на Курской дуге.