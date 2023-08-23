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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 18:14
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Путин: Герои спецоперации на Украине достойны славы участников Курской битвы

Герои спецоперации на Украине достойны славы участников Курской дуги. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Сегодня здесь, на легендарной Курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года", — отметил он в ходе выступления на мероприятии в честь 80-летия битвы на Курской дуге.

Путин заявил о гордости российскими военнослужащими
Путин заявил о гордости российскими военнослужащими

Лайф напоминает, что 23 августа в России вспоминают особую дату времён Великой Отечественной войны — 80-ю годовщину победы в битве на Курской дуге. После неё Красная армия шла только вперёд, наступая на всех рубежах и освобождая целые государства. Германские войска потеряли в ходе Курской битвы 30 дивизий, в том числе семь танковых.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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