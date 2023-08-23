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День победы в Курской битве, День недорогих авиабилетов, Лаврентий-зоречник: Праздники и приметы 23 августа

23 августа 2023 года в России отмечается один из праздников, посвящённых воинской славе нашей страны. В эту дату, 80 лет назад, произошёл перелом в Великой Отечественной. Также в этот день отмечается один из праздников, посвящённых Интернету.

22 августа, 21:01
<p>23 августа — День разгрома немецко‑фашистских войск в Курской битве. Обложка © <a href="http://31md.ru/istoricheskoe-opisanie-kurskoj-bitvy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">31md.ru</a></p>

23 августа — День разгрома немецко‑фашистских войск в Курской битве. Обложка © 31md.ru

День победы в Курской битве

23 августа в России отмечается очень важный для страны праздник — День разгрома немецко‑фашистских войск в Курской битве. Вот несколько фактов о нём:

  • это один из дней воинской славы России;
  • отмечается ежегодно 23 августа, дата не смещается;
  • утверждён федеральным законом в 1995 году;
  • в этот день проходят различные памятные акции, к мемориалам возлагают цветы.

Курская битва, которую ещё называют битвой на Курской дуге, длилась чуть более полутора месяцев — с 5 июля по 23 августа 1943 года. Это сражение стало одним из ключевых в Великой Отечественной войне, одним из крупнейших в ходе Второй мировой войны. С обеих сторон в неё было вовлечено более четырёх миллионов человек.

Курская битва (битва на Курской дуге). Видео © YouTube / Советское телевидение. Гостелерадиофонд

По советским данным, германские войска потеряли в ходе Курской битвы 30 дивизий, в том числе семь танковых. А это более 500 тысяч офицеров и солдат, полторы тысячи танков и штурмовых орудий, почти четыре тысячи самолётов. Потери Красной Армии составили около 250 тысяч человек. По итогам этого сражения соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу СССР. Это дало возможность перейти в общее стратегическое наступление. У фашистской Германии же оказалась сорвана военная операция под названием "Цитадель".

Сегодня, в День разгрома немецко‑фашистских войск в Курской битве, в России чтят память героев, которые 80 лет назад смогли переломить ход войны. К мемориалам возлагают цветы.

Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации

Схема работорговли в XV–XIX веках. Графика © un.org / New Haven

Схема работорговли в XV–XIX веках. Графика © un.org / New Haven

23 августа 2023 года в России и других странах отмечается Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации. Праздником это событие, конечно, не назвать. Рассказываем о нём:

  • этот памятный день отмечается ежегодно 23 августа, дата фиксированная;
  • провозглашён ЮНЕСКО в 1997 году;
  • дата выбрана в память о событиях 1791 года в Санто-Доминго;
  • в этот день чтут память жертв работорговли, а также выступают за её ликвидацию в наше время.

В ночь с 22 на 23 августа 1791 года в Санто-Доминго (ныне Гаити и Доминиканская Республика) насильно угнанные из Африки и ставшие рабами мужчины и женщины восстали. Для истории человечества это была поворотная точка, отправная для борьбы с искоренением работорговли.

Одни люди принуждали других работать испокон веков, однако особо жуткие масштабы работорговля приняла в XV–XVI веках, когда в Африку стали проникать европейцы, в основном испанцы и португальцы. Они почти сразу развернули торговлю рабами. Африканцев возили через Атлантику в Северную и Южную Америку, чтобы они там до изнеможения и смерти трудились на плантациях. Рабство было широко распространено вплоть до конца XIX века. Учёные подсчитали, что за эти века было схвачено и продано около 13 миллионов человек, что при той численности населения Земли очень много. Увы, это явление и сейчас не изжито. По данным международных организаций, рабство ещё имеет место в таких странах, как Эритрея, Бурунди, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа. По подсчётам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долларов. В сегодняшний день на международном уровне звучат призывы раз и навсегда положить конец работорговле.

День недорогих авиабилетов

23 августа — День недорогих авиабилетов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

23 августа — День недорогих авиабилетов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

На 23 августа приходится такой малоизвестный в России праздник потребителя, как День дешёвых авиабилетов. Вот что о нём известно:

  • отмечается ежегодно 23 августа, дата не смещается;
  • является международным, появился в США;
  • в этот день американские авиакомпании объявляют скидки.
Эксперты развеяли миф о том, что самые дешёвые авиабилеты продаются по четвергам

Эксперты развеяли миф о том, что самые дешёвые авиабилеты продаются по четвергам

День дешёвых авиабилетов отмечается в США на протяжении нескольких лет. Как он появился неизвестно. Предположительно, в рамках акций, объявляемых авиакомпаниями к этому времени. А объясняются эти скидки просто: в конце лета семьи начинают готовиться к новому учебному году, спрос на перелёты падает на 20–30% и перевозчики за счёт скидок пытаются поддержать продажи.

А вот несколько советов, которые дают эксперты насчёт экономии на авиаперелётах. Работают ли эти методы, каждый может проверить сам:

  • покупайте билеты, пока все спят;
  • самые дешёвые билеты — на самые неудобные рейсы;
  • дешевле всего летать в середине недели и дневным рейсом;
  • покупайте билеты в среду. Многие из-за акций в выходные бронируют их в эти дни, но не выкупают, а в ночь на среду эта бронь отменяется;
  • покупайте билеты заранее, но не слишком. Для внутренних рейсов оптимально брать их за 45 дней до вылета, а для международных — за 60;
  • дружите с авиакомпаниямиу крупных есть выгодные для клиентов программы лояльности.

День навигации по Интернету

23 августа — День навигации по Интернету, День интернавта. Фото © Freepik / free-photo

23 августа — День навигации по Интернету, День интернавта. Фото © Freepik / free-photo

На 23 августа также выпадает один современный праздник, о котором в России пока знают мало, — День навигации по Интернету. Рассказываем о нём:

  • отмечается ежегодно 23 августа, дата фиксированная;
  • праздник международный, официально не признан;
  • приурочен, как утверждается, к дате открытия Всемирной паутины для всех.

Этот праздник — День навигации по Интернету — ещё называют День интернавта (Internaut Day). Последнее слово образовано из двух — "Интернет" и греческого "навт", то есть "мореплаватель". Выходит, что это день интернет-плавателя.

Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

Есть легенда о дате, к которой привязан этот праздник. Будто бы в 1991 году именно в этот день, 23 августа, изобретатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли открыл её для всеобщего доступа. То есть этот день считается датой рождения Интернета, хотя вопрос этот спорный.

Что же мы имеем сейчас, спустя 33 года? Для "плавания" у нас есть глобальная коммуникационная сеть, всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Она соединяет миллиарды компьютеров и других устройств, содержит уже немыслимый объём данных, включающий как полученную с космических станций информацию, так и мемы с котиками. Теперь для нас Интернет — не только какая-то библиотека, источник знаний, но и место для развлечений, общения с близкими. Это ли не повод отпраздновать сегодня День интернавта, тем более что, если читаете этот текст, вы тоже таковым являетесь.

Приметы 23 августа

Лаврентий-зоречник

23 августа Русская православная церковь чтит память сразу двоих святых с одним именем — Лаврентия Римского и Лаврентия Калужского. Римский жил в третьем веке нашей эры, был учеником епископа Сикста. Власти казнили учителя, а молодого человека бросили в тюрьму. Однажды до императора дошли слухи, что тот молитвой исцеляет узников. Валериан разозлился и приказал казнить его. Что касается Лаврентия Калужского, он родился в XV веке и, предположительно, происходил от боярского рода Хитровых, а потому был вхож в дом князя Семеона. Этого Лаврентия народ считал юродивым, то есть сумасшедшим. Он весь год ходил босиком в овчинном тулупе. Однако, согласно преданию, чудесным образом именно Лаврентий своим предупреждением помог в 1512 году отстоять Калугу при нападении крымских татар.

Православные праздники в августе: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в августе: Церковный календарь – 2023

В народе же на Руси этот праздник прозвали по-своему — Лаврентий-зоречник. Всё потому, что крестьяне в этот день встречали и провожали солнце. Считалось, что, если первые лучи попадут девушке на лицо, она долго сохранит красоту и здоровье. Также было принято собирать росу, ей тоже приписывали целебные свойства. В этот день приветствовался труд: люди верили, что, хорошо поработав на Лаврентия, получат удачу в будущих делах.

Погодные приметы на 23 августа

  • Какая погода на Лаврентия, такая и осень будет.
  • Роса долго держитсяк затяжным дождям.
  • Журавли на юг полетели — морозов ждать в середине октября.
  • Листья на липе пожелтели — осень будет короткой.
  • Жёлуди уродились — следующий год будет урожайным.

Именинники 23 августа

23 августа именины у российского актёра Максима Лагашкина. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

23 августа именины у российского актёра Максима Лагашкина. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

На сегодняшний день, 23 августа, выпадают именины у обладателей следующих имён:

  • Валериан;
  • Виктор;
  • Евгений;
  • Максим;
  • Тимофей;
  • Филипп;
  • Яков;
  • Роза;
  • Афанасий;
  • Вячеслав;
  • Лаврентий;
  • Роман.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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