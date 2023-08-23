Путин заявил о гордости российскими военнослужащими
Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится российскими военнослужащими. Он поблагодарил их за службу. Об этом глава государства сказал во время участия в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.
Путин заявил о гордости российскими военнослужащими. Видео © LIFE
"Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, ещё раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге", — заявил президент.
Как подчеркнул глава государства, герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы.
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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвящённый годовщине завершения Курской битвы. По словам политика, она стала примером выдающегося мужества и высочайшего патриотизма защитников свободы нашей страны.
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