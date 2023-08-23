Путин заявил о гордости российскими военнослужащими
Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится российскими военнослужащими. Он поблагодарил их за службу. Об этом глава государства сказал во время участия в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.
Путин заявил о гордости российскими военнослужащими. Видео © LIFE
"Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, ещё раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге", — заявил президент.
Как подчеркнул глава государства, герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвящённый годовщине завершения Курской битвы. По словам политика, она стала примером выдающегося мужества и высочайшего патриотизма защитников свободы нашей страны.
LIFE