Путин заявил о гордости российскими военнослужащими

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится российскими военнослужащими. Он поблагодарил их за службу. Об этом глава государства сказал во время участия в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.

"Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, ещё раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге", — заявил президент.