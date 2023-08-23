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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 17:56
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Путин заявил о гордости российскими военнослужащими

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится российскими военнослужащими. Он поблагодарил их за службу. Об этом глава государства сказал во время участия в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.

Путин заявил о гордости российскими военнослужащими. Видео © LIFE

"Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, ещё раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге", — заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы.

День победы в Курской битве, День недорогих авиабилетов, Лаврентий-зоречник: Праздники и приметы 23 августа
День победы в Курской битве, День недорогих авиабилетов, Лаврентий-зоречник: Праздники и приметы 23 августа

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвящённый годовщине завершения Курской битвы. По словам политика, она стала примером выдающегося мужества и высочайшего патриотизма защитников свободы нашей страны.

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Андрей Григорьев
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