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23 августа, 07:32

Медведев в годовщину победы в Курской битве призвал россиян бережно хранить память о прошлом

Медведев: Память о героях ВОВ — долг россиян, когда нужно уничтожать нацизм

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал во "ВКонтакте" пост, посвящённый годовщине завершения одного из крупнейших сражений Второй мировой войны — Курской битвы. По словам политика, она стала примером выдающегося мужества и высочайшего патриотизма защитников свободы нашей страны.

"Наш долг — бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага", — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза назвал 23 августа важной датой в истории России, ведь 80 лет назад в этот день завершилась Курская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 дней и ночей и стала ещё одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины, отметил Медведев.

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Ранее Медведев посоветовал Европе "не заиграться в самолётики" и пригрозил "последним днём" из-за F-16. При этом политик опубликовал фото времён ВОВ, на которой изображён горящий немецкий истребитель.

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Светлана Оперук
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