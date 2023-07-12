Нарышкин сравнил Курскую битву 1943 года с контрнаступлением ВСУ
Глава СВР Нарышкин: Ясно видны аналогии между Курской битвой и наступлением ВСУ
Очень ясно просматриваются аналогии между Курской битвой 1943 года и контрнаступлением украинских войск. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции.
"Аналогии с так называемым контрнаступом со стороны Вооружённых сил Украины в июне – июле 2023 года просматриваются очень ясно", — сказал он.
По словам Нарышкина, в 1943-м Гитлер мечтал о реванше за поражение в Сталинградской битве. Он продолжительное время готовил контрнаступление, которое в результате началось в июле того года. А ведь изначально планировалось осуществить его весной, но перенести пришлось из-за появившихся внутри германского генералитета сомнений. Нарышкин отметил, что в основном ссылались на необходимость подождать, пока земля просохнет, чтобы танкам не помешала грязь на поле боя.
Напомним, более месяца назад ВСУ начали контрнаступление, которое до этого широко анонсировали. Однако распиаренный манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров, а глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление. 11 июля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за всё время контрнаступа ВСУ российские войска уничтожили 1,2 тысячи единиц их бронетехники, включая 17 немецких "Леопардов" и 12 американских боевых машин пехоты Bradley. В Запорожье же заявили, что неуязвимость танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом.
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