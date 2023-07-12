Нарышкин сравнил Курскую битву 1943 года с контрнаступлением ВСУ

Очень ясно просматриваются аналогии между Курской битвой 1943 года и контрнаступлением украинских войск. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции.

"Аналогии с так называемым контрнаступом со стороны Вооружённых сил Украины в июне – июле 2023 года просматриваются очень ясно", — сказал он.

По словам Нарышкина, в 1943-м Гитлер мечтал о реванше за поражение в Сталинградской битве. Он продолжительное время готовил контрнаступление, которое в результате началось в июле того года. А ведь изначально планировалось осуществить его весной, но перенести пришлось из-за появившихся внутри германского генералитета сомнений. Нарышкин отметил, что в основном ссылались на необходимость подождать, пока земля просохнет, чтобы танкам не помешала грязь на поле боя.