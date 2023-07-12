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12 июля, 06:18

В Запорожье развеяли миф о неуязвимости немецких "Леопардов"

Рогов: Неуязвимость танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

Глядя на обстановку на линии фронта под Запорожьем, можно сказать, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал председатель общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как её рекламировали", — добавил он.

Рогов добавил, что в результате надежды Киева на немецкое чудо-оружие не оправдались. Таким образом он прокомментировал заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении нашими войсками за всё время украинского контрнаступления 1,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ, включая 17 немецких "Леопардов" и 12 американских боевых машин пехоты "Брэдли".

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Ранее российский танкист с позывным Казак рассказал, как ВС РФ обнаружили под Кременной в ЛНР украинский Leopard. Однако тот не стал вступать в бой и уехал.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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