Глядя на обстановку на линии фронта под Запорожьем, можно сказать, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал председатель общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как её рекламировали", — добавил он.

Рогов добавил, что в результате надежды Киева на немецкое чудо-оружие не оправдались. Таким образом он прокомментировал заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении нашими войсками за всё время украинского контрнаступления 1,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ, включая 17 немецких "Леопардов" и 12 американских боевых машин пехоты "Брэдли".