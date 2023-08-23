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23 августа, 18:09

Путин: Нацистские "Тигры" и "Пантеры" не смогли сломать дух советских солдат

Президент России Владимир Путин приехал на торжества по случаю 80-летия Победы в Курской битве. Мероприятия в честь этой даты проходят в Курской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые сражения. Открывая праздничный концерт, глава государства подчеркнул, что подвиги воинов Курской дуги никогда не будут забыты.

Выступление Путина на концерте по случаю 80-летия Победы в Курской битве. Видео © LIFE

"Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны. <...> Никакие "Тигры", "Пантеры" и другие нацистские "звери" не смогли сломить дух советских воинов", — сказал Путин.

"Переломный момент": Политолог подчеркнул значимость памяти о Курской битве в нынешних условиях

"Переломный момент": Политолог подчеркнул значимость памяти о Курской битве в нынешних условиях

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвящённый годовщине завершения Курской битвы. По словам политика, она стала примером выдающегося мужества и высочайшего патриотизма защитников свободы нашей страны.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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