Путин: Нацистские "Тигры" и "Пантеры" не смогли сломать дух советских солдат

Президент России Владимир Путин приехал на торжества по случаю 80-летия Победы в Курской битве. Мероприятия в честь этой даты проходят в Курской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые сражения. Открывая праздничный концерт, глава государства подчеркнул, что подвиги воинов Курской дуги никогда не будут забыты.